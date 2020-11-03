Жилет страховочный детский с подголовником Радуга р.36/38 (15-20кг)

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|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Жилет страховочный
|Тип застежки
|молния
|Наличие карманов
|нет
|Максимальная нагрузка
|20 кг
|Наличие ворота
|есть
|Производство
|Россия
|Размер
|36/38
|Свисток
|есть
|Цвет
|синий/оранжевый
Жилет страховочный SM Радуга 36/38 (синий/оранжевый), детский рассчитан на детей в возрасте от трех до пяти лет. Выполнен в яркой цветовой гамме, хорошо заметен на расстоянии. Регулируется по фигуре, фиксируется паховым ремнем. Необходим для прогулок по рекам и озерам. Способен удержать ребенка на плаву в случае экстремальной ситуации. Большой подголовник предохранит верхние дыхательные пути от попадания в них воды.
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