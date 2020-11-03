Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sven
|Тип товара
|Колонки
|Вес, кг
|1.447
|Длина, см
|15.5
|Ширина, см
|18.9
|Высота, см
|20.9
|Диапазон воспроизводимых частот
|60 - 20000 Гц
|Тип акустической системы
|2.1
|Суммарная мощность
|7 Вт
|Мощность
|1 Вт
|Материал корпуса колонок
|дерево
|Мощность сабвуфера
|5 Вт
|Мощность фронтальных колонок
|2 Вт
|Материал корпуса сабвуфера
|дерево
|Разъем для наушников
|есть
|Питание от USB
|нет
|Питание от сети
|есть
|Интерфейс USB Type A (для флэшки)
|нет
|Количество колонок в комплекте
|2
|Входы
|линейный
|Производство
|Китай
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