Кровать Intex 68758 Classic Downy, Full, флок

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Intex
|Тип товара
|Кровать надувная
|Насос в комплекте
|нет
|Материал
|ПВХ
|Вес, кг
|3.93
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить насос для надувного матраса.
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