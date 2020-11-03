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Процессор Intel Celeron G1820 OEM (CM8064601483405)

Артикул: 45390
Процессор Intel Original Celeron X2 G1820
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 45390
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БрендIntel
Тип товараПроцессор
Состояние товарановый
SocketLGA1150
Интегрированное графическое ядрода
Количество ядер2
Объем кэша L164 Кб
Объем кэша L2512 Кб
Объем кэша L32048 Кб
Тактовая частота2700 МГц
Техпроцесс22 нм
ЯдроHaswell (2013)
2-ядерный процессор, Socket LGA1150, частота 2700 МГц, объем кэша L2/L3: 512 Кб/2048 Кб, ядро Haswell (2013), техпроцесс 22 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти


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