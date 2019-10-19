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Внешний HDD Seagate Expansion Portable 1Tb Black (STEA1000400)

(2)
Артикул: 45137
Внешний HDD Seagate Expansion Portable 1Tb (STEA1000400)
4 170 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 45137
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSeagate
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.17
Объем1 Тб
Размеры (ШхВхД), мм80x14.8x117
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Благодаря внешнему диску Seagate STEA1000400 с емкостью 1TB упрощается хранение нужной вам информации, автоматическое выполнение непрерывного резервного копирования и возможности подключения через USB 3.0.


Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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19.10.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хороший дизайн, удобный, быстрый, не сильно дорогой

Недостатки:
Как таковых не выявил

Комментарий:
Использую для хранения архивов фотографий(я фотограф, и эти архивы достигают по паре ТБ), подключаю пару раз в месяц, обновляю информацию, отключаю и храню на полке, вполне устраивает.


19.10.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хороший дизайн, удобный, быстрый, не сильно дорогой

Недостатки:
Как таковых не выявил

Комментарий:
Использую для хранения архивов фотографий(я фотограф, и эти архивы достигают по паре ТБ), подключаю пару раз в месяц, обновляю информацию, отключаю и храню на полке, вполне устраивает.

Самовывоз невозможен
Внешний HDD Seagate Expansion Portable 1Tb Black (STEA1000400) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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