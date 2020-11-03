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Сумка для инструмента Stanley Fatmax (1-93-950)

Артикул: 44776
  • Сумка для инструмента Stanley Fatmax (1-93-950) - фото 1
  • Сумка для инструмента Stanley Fatmax (1-93-950) - фото 2
Сумка для инструмента Stanley Fatmax (1-93-950) - фото 1
Сумка для инструмента Stanley Fatmax (1-93-950) - фото 2
2 630 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 44776
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStanley
Тип товараСумка для инструментов
Материалнейлон
Длина, см10
Высота, см26
Ширина, см49
Вес, кг0.5
  • Жесткое и водонепроницаемое пластмассовое дно
  • Места крепления ручек усилены для максимального срока службы
  • Эргономичная резиновая накладка на ручках
  • Вместительная конструкция с простым доступом к содержимому
  • Удобные застежки-молнии
  • Наплечный высокопрочный ремень для удобства
  • Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье
  • В наиболее ответственных местах сумка усилена дополнительными элементами из кожзаменителя
  • Ременные петли внутри для размещения инструмента
  • Размеры, см - 49 x 26 x 10
  • Размеры, дюймы - 18


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Самовывоз невозможен
Сумка для инструмента Stanley Fatmax (1-93-950) - стоимость товара 2630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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