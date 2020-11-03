8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рюкзак для инструмента с колёсами Stanley Fatmax (1-79-215)

Артикул: 44774
  • Рюкзак для инструмента с колёсами Stanley Fatmax (1-79-215) - фото 1
  • Рюкзак для инструмента с колёсами Stanley Fatmax (1-79-215) - фото 2
  • Рюкзак для инструмента с колёсами Stanley Fatmax (1-79-215) - фото 3
Рюкзак для инструмента с колёсами Stanley Fatmax (1-79-215) - фото 1
Рюкзак для инструмента с колёсами Stanley Fatmax (1-79-215) - фото 2
Рюкзак для инструмента с колёсами Stanley Fatmax (1-79-215) - фото 3
6 210 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 44774
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендStanley
Тип товараРюкзак для инструментов
Материалнейлон
Длина, см54
Высота, см23
Ширина, см36
Вес, кг1.8
  • Ручка для транспортировки
  • Конструкция рюкзака предусматривает возможность как ношения на спине, так и транспортировки его на колесах
  • Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье
  • Легкосъемный разделитель со множеством карманов для различных инструментов
  • Жесткая форма, может сохранять вертикальное положение в открытом состоянии, обеспечивая хороший доступ ко всем инструментам
  • Отдельное прочное отделение для электроинструмента или ноутбука
  • Сетчатое отделение и множество петель на внешней стороне для дополнительного размещения вещей с обеспечением к ним быстрого доступа.
  • Молния с двумя замками для возможности открывания с любой стороны
  • Легкий доступ к личным вещам, хранящимся в различных отделениях
  • Размеры, см - 36 x 23 x 54


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Рюкзак для инструмента с колёсами Stanley Fatmax (1-79-215) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...