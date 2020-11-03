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Органайзер профессиональный Stanley Fatmax deep pro metal latch (1-97-518)

Артикул: 44769
  • Органайзер для инструментов Stanley Fatmax deep pro metal latch 1-97-518 - фото 1
  • Органайзер для инструментов Stanley Fatmax deep pro metal latch 1-97-518 - фото 2
  • Органайзер для инструментов Stanley Fatmax deep pro metal latch 1-97-518 - фото 3
  • Органайзер для инструментов Stanley Fatmax deep pro metal latch 1-97-518 - фото 4
  • Органайзер для инструментов Stanley Fatmax deep pro metal latch 1-97-518 - фото 5
Органайзер для инструментов Stanley Fatmax deep pro metal latch 1-97-518 - фото 1
Органайзер для инструментов Stanley Fatmax deep pro metal latch 1-97-518 - фото 2
Органайзер для инструментов Stanley Fatmax deep pro metal latch 1-97-518 - фото 3
Органайзер для инструментов Stanley Fatmax deep pro metal latch 1-97-518 - фото 4
Органайзер для инструментов Stanley Fatmax deep pro metal latch 1-97-518 - фото 5
2 660 руб. 
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Артикул: 44769
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStanley
Тип товараОрганайзер для инструментов
Количество отделений10
Материалпластик
Высота, см11.6
Длина, см35.7
Ширина, см44.6
Вес, кг1.7
Материал изготовления - пластик, съемные отделения


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Самовывоз невозможен
Органайзер профессиональный Stanley Fatmax deep pro metal latch (1-97-518) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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