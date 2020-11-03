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Защитный экран для телефона Samsung Galaxy E5 tempered glass

Артикул: 44351
Защитный экран для телефона Samsung Galaxy E5 tempered glass
99 руб. 
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Артикул: 44351
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараСтекло защитное
Защитный экран для телефона Samsung Galaxy E5 из ультратонкого закаленного стекла на силиконовой основе, максимально защищает экран телефона от повреждений и царапин, при падении телефона, принимает весь удар на себя, 100% чувствительности сенсора, технология против отпечатков пальцев и жира, без проблем установливается на телефон, прозрачность 99%, толщина 0,3мм.


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Защитный экран для телефона Samsung Galaxy E5 tempered glass - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 99 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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