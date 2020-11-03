Сумка Bosch Professional, средняя (1.600.A00.3BJ)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Сумка для инструментов
Особенности:
Характеристики:
|Вместимость
|до 3 инструментов
|Размеры
|Д: 48 Ш:30 В:28 см
|Объем
|~40 литров
|Материал
|ткань полиэстер
|Логотип
|вышитый
|Грузоподъемность
|До 15 кг
|Вес
|1.5 кг
|Карманы
|3 наружных, 5 внутренних