Вентилятор для процессора Zalman CNPS10X Performa

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Zalman
|Тип товара
|Вентилятор для процессора
|Socket
|AM3+
|Совместимость
|Celeron D
|Наличие тепловых трубок
|есть
|Регулятор оборотов
|есть
|Совместимость
|Intel Core i7 Extreme
|Совместимость
|Intel Core i7/i5/i3
|Совместимость
|Intel Core 2 Extreme/Quad/Duo
|Совместимость
|Pentium Dual Core
|Совместимость
|Pentium D/4
|Совместимость
|AMD Phenom II
|Socket
|S775
|Совместимость
|Athlon II
|Совместимость
|Phenom
|Совместимость
|Opteron
|Совместимость
|Athlon X2/FX
|Совместимость
|Athlon
|Совместимость
|Sempron
|Уровень шума
|17 - 36 дБ
|Назначение
|для процессора
|Ширина, см
|13.2
|Материал радиатора
|медь
|Socket
|S1155
|Socket
|AM2
|Socket
|S754
|Socket
|S939
|Socket
|S940
|Socket
|AM3
|Socket
|FM1
|Socket
|S1150
|Socket
|S1156
|Материал радиатора
|алюминий
|Socket
|S1356
|Socket
|S1366
|Вес, кг
|0.74
|Диаметр вентилятора, мм
|120
|Длина, см
|10
|Высота, см
|15.2
|Производство
|Китай
|Тип коннектора
|4-pin
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|2000
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|900
|Назначение
|для процессора
|Socket
|S775, S1150/1155/S1156, S1356/S1366, AM2, AM3/AM3+
|Количество тепловых трубок
|5
|Материал радиатора
|алюминий+медь
|Количество вентиляторов
|1
|Размеры вентилятора (ДхШ)
|120x120 мм
|Скорость вращения
|900 - 2000 об/мин
|Уровень шума
|17 - 36 дБ
|Тип подшипника
|скольжения
|Тип коннектора
|4-pin PWM
|Подсветка
|отсутствует
|Регулятор оборотов
|внутренний
|Площадь рассеивания
|7900 кв. см
|Размеры кулера (ШхВxГ)
|120x152x132 мм
|Вес
|740 г
|Дополнительная информация
|возможность установки второго 120мм вентилятора
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