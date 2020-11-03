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Пылесос Thomas PRESTIGE 20S Aquafilter серебро

Артикул: 40179
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
19 520 руб. 
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+ 206 КэтКоинов
Артикул: 40179
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендThomas
Тип товараПылесосы
Тип пылесборникааквафильтр
Регулятор мощностинет
Мощность всасывания, Вт425
Длина сетевого шнура5 м
Вес, кг8
сухая и влажная уборка, с аквафильтром, без мешка для сбора пыли, работа от сети, потребляемая мощность 1600 Вт


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Самовывоз невозможен
Пылесос Thomas PRESTIGE 20S Aquafilter серебро - стоимость товара 19520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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