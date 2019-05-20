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Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM (oem)

(1)
Артикул: 40100
  • Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 1
  • Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 2
  • Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 3
  • Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 4
  • Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 5
  • Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 6
  • Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 7
Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 1
Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 2
Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 3
Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 4
Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 5
Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 6
Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM - фото 7
34 210 руб. 
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Артикул: 40100
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендCanon
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкида
БайонетCanon EF/EF-S
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра77 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/5.60
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/3.50
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм105
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм24
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.525

Видео:

Видеообзор на Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM (oem)

Видеообзор Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM (oem)



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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20.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Стоит дешевле эльки с таким же фокусным на 15тыр. Автофокус шустрый и беззвучный, стаб работает лучше, чем на 24-105 F4L IS USM. Угла хватает, на всякий случай есть 16мм от самьянга.

Недостатки:
Переменная диафрагма(плата за разницу в цене). Нет бленды в комплекте, но можно купить подделку EW-83H за 300р

Комментарий:
Вполне хорошее стекло, устраивает во всем, юзаю на 7D

Самовывоз невозможен
Объектив Canon EF 24-105 F3.5-5.6 IS STM (oem) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 34210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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