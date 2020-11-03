Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100

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|Официальная гарантия производителя — 2 года
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Компактные фотоаппараты
|Разрешение матрицы, Мпикс
|16.84
|Физический размер матрицы
|17.3х13.0 мм
|Тип матрицы
|CMOS
|Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
|24-74.40 мм
|Диафрагма
|F1.7-F2.8
|Zoom оптический
|3.10x
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Тип дисплея
|ЖК
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Wi-Fi
|есть
|GPS
|нет
|Влагозащита
|нет
|Элементы питания
|аккумулятор
|Вес, кг
|0.351
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