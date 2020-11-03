Фотоаппарат зеркальный Nikon D750 Body

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Nikon
|Тип товара
|Фотоаппарат зеркальный
|Физический размер матрицы, мм
|35.9x24
|Серийная съемка, кадр/сек
|6.5
|Тип дисплея
|ЖК
|GPS
|нет
|Wi-Fi
|есть
|Размер дисплея, дюйм
|3.2
|Разрешение дисплея (точек)
|1228800
|Разрешение матрицы, Мпикс
|24.9
|Байонет
|Nikon F
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Объектив в комплекте
|нет
|Тип видоискателя
|зеркальный (TTL)
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Вес, кг
|0.85
Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body – универсальная модель с гибкими настройками и высокой скоростью съемки. Сочетает технологии высокого уровня с компактностью конструкции. Точная автофокусировка, высокая скорость серийной съемки и наклонный экран позволяют добиться высоких результатов в создании фотоснимков и видеороликов. Встроенный модуль Wi-Fi расширяет возможности фотокамеры, позволяя моментально делиться снимками с друзьями или управлять зеркальным фотоаппаратом Nikon D750 body со смартфона или планшетного компьютера.Особенности:
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить компактный фотоаппарат.
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