8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор TrendVision MR-700 GP

(1)
Артикул: 39436
  • Видеорегистратор TrendVision MR-700 GPS - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision MR-700 GPS - фото 2
  • Видеорегистратор TrendVision MR-700 GPS - фото 3
  • Видеорегистратор TrendVision MR-700 GPS - фото 4
Видеорегистратор TrendVision MR-700 GPS - фото 1
Видеорегистратор TrendVision MR-700 GPS - фото 2
Видеорегистратор TrendVision MR-700 GPS - фото 3
Видеорегистратор TrendVision MR-700 GPS - фото 4
10 562 руб. 
Купить
+ 124 КэтКоинов
Артикул: 39436
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендTrendVision
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора135°
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSда
Конструкциязеркало заднего вида
Возможность записи события в отдельный файлнет
Кол-во камер1
Длительность разрыва записинет
Диагональ экрана, дюйм4.3
Датчик удара (G-сенсор)есть
Наличие встроенного микрофонада
Длина, см31.4
Высота, см1.4
Вес, кг0.31

Видеорегистратор TrendVision MR-700 GP выполнен в виде накладки на автомобильное зеркало заднего вида и сочетает в себе прибор для визуального и видеонаблюдения за дорожной обстановкой. Благодаря такому исполнению, видеорегистратор не занимает лишнего места в автомобиле и практически незаметен постороннему глазу. В основе прибора лежит мощный производительный процессор Ambarella A7LA30, благодаря которому достигнута высокая работоспособность устройства. Чувствительная матрица OmniVision OV4689 позволяет выполнять качественную запись в формате Full HD. Благодаря наличию датчика удара, видеорегистратор TrendVision MR-700 GP автоматически защищает запись, выполненную в моменты резких движений автомобиля.

Особенности и преимущества:

  • Файлы, выполненные во внештатной ситуации, автоматически защищаются от стирания благодаря датчику удара;
  • Во время стоянки включается запись при наличии движущихся объектов вблизи автомобиля;
  • На штатное зеркало прибор крепится при помощи резиновых держателей;
  • Имеется возможность установки двух карт памяти;
  • GPS-приемник позволяет моментально определять координаты движения автомобиля, синхронизировать дату и время, а также фиксировать маршрут автомобиля на карте и определять скорость движения;
  • Широкий угол обзора позволяет максимально развернуто фиксировать дорожную обстановку;
  • Питание прибора осуществляется не только от бортовой сети автомобиля, но и от собственного аккумулятора..

Комплектация:

  • Видеорегистратор TrendVision MR-700 GP;
  • Специальный поляризационный фильтр;
  • Адаптер в прикуриватель автомобиля;
  • A/V кабель (тюльпаны) для подключения монитора;
  • Кабель USB для ПК;
  • Кабель mini USB - A/V для подключения парковочной камеры;
  • Эластичные держатели для крепления на оригинальное зеркало;
  • Ветошь для ухода за зеркалом;
  • GPS-приемник;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Видеорегистратор TrendVision MR-700 GP

Видеообзор Видеорегистратор TrendVision MR-700 GP



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


19.10.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Пользуюсь несколько месяцев. Отличная, четкая картинка, что днем , что ночью. Крепкие крепления - не болтается даже на бездорожье. Удобное управление. Угол полностью покрывает объем лобового стекла.

Недостатки:
Может быть, хотелось угол побольше, чтоб записывал слегка с боков обстановку.

Комментарий:
Прекрасная модель.

Самовывоз невозможен
Видеорегистратор TrendVision MR-700 GP - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10562 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...