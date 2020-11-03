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Чайник Bosch TWK3A014

Артикул: 39323
  • Чайник Bosch TWK 3A014 - фото 1
  • Чайник Bosch TWK 3A014 - фото 2
  • Чайник Bosch TWK 3A014 - фото 3
Чайник Bosch TWK 3A014 - фото 1
Чайник Bosch TWK 3A014 - фото 2
Чайник Bosch TWK 3A014 - фото 3
2 720 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 39323
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветкрасный
Материал корпусапластик
Подсветкада
Вращение на подставкеда
Терморегуляторнет
Объем, л1.7
Прочееотсек для шнура
Дополнительный цветкрасный
Мощность, Вт2400
Заварочный чайникнет
Дополнительные функциииндикация включения, индикатор уровня воды
Защитаблокировка крышки, блокировка включения без воды
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Покрытие нагревательного элементанержавеющая сталь
Съемная крышкада
Длина сетевого шнура0.8 м
Дополнительная информацияавтоотключение при снятии с подставки
Вес, кг1.1
Размеры (ВxШxГ), см21x24.5x15
Чайник имеет свойство вращаться на 360 градусов на удобной подставке, а его корпус оснащен режимом подсветки переключателя. Прибор имеет съемный фильтр и функционирует только при закрытой крышке. К числу основных особенностей можно отнести и защиту от перегрева, что значительно упрощает процедуру кипячения, и делает ее наиболее безопасной.


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Самовывоз невозможен
Чайник Bosch TWK3A014 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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