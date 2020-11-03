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Перчатки, размер 8 Fiskars (160005)

Артикул: 39005
Перчатки, размер 8 Fiskars (160005)
1 250 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 39005
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараПерчатки

Хорошая пара перчаток - это надежный помощник каждого садовода при выполнении любых задач: будь то обрезка роз или защита рук от мозолей при перекопке почвы и рубке дров. Перчатки сделаны из дышащих материалов, снабжены дополнительной защитой между большим и указательным пальцем, плотно прилегают к руке. 

  • Предназначены для работы топорами и другими садовыми инструментами
  • Предназначены для тяжелой ручной работы


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Перчатки, размер 8 Fiskars (160005) - стоимость товара 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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