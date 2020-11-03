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Большой секач для сучьев Fiskars (126005)

Артикул: 38999
Большой секач для сучьев Fiskars (126005)
3 970 руб. 
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+ 77 КэтКоинов
Артикул: 38999
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСучкорезы
Вес0.993 кг
Длина инструмента943 мм
Материал лезвиясталь
Материал рукоятокпластик
Назначениедля изгороди
Противоскользящее покрытие рукоятокда
Форма лезвийзагнутые

Большой секач для сучьев обладает всеми свойствами своего младшего брата. 

Благодаря полой легкой рукоятке из материала FiberCompTM удобно работать одной рукой. 

При рубке крупных веток можно использовать большой секач и работать двумя руками.

Покрытие рукоятки из нескользящего материала SoftGripTM обеспечивает безопасность во время рубки.

Усовершенствованная форма лезвия спроектирована для большей эффективности при рубке мелких ветвей, для сбора веток.

  • Для рубки средних веток
  • Для рубки маленьких деревьев
  • Для расколки дров на щепки


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Большой секач для сучьев Fiskars (126005) - по цене 3970 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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