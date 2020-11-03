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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Лопаты Fiskars Совковая лопата для бетона серии ЭргоКомфорт Fiskars (132911)

Совковая лопата для бетона серии ЭргоКомфорт Fiskars (132911)

Артикул: 38953
  • Совковая лопата для бетона серии ЭргоКомфорт Fiskars (132911) - фото 2
Совковая лопата для бетона серии ЭргоКомфорт Fiskars (132911) - фото 2
1 240 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 38953
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараЛопаты садовые
Материал рабочей частисталь
Общая длина, мм1215
Подходит для автомобилянет
Рукоятка на черенкеда
Типлопата совковая
Черенокесть
Ширина, мм270
Лопату для бетона Fiskars принято использовать для разнообразных работ на даче и в саду. Стоит отметить, что черенок и лезвие надежно прикреплены путем высокотехнологичного сваривания. Рабочая поверхность выполнена из высококлассной, закаленной стали со стойкими антикоррозийными качествами и повышенной способностью выдерживать огромные нагрузки. Лопата разработана для эффективного выполнения трудоемких задач, таких как работы со строительными материалами: песком, гравием, бетоном.


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Совковая лопата для бетона серии ЭргоКомфорт Fiskars (132911) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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