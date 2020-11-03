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Посадочная тяпка Fiskars (137040)

Артикул: 38914
Посадочная тяпка Fiskars (137040)
960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 38914
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараТяпка

Эргономичная конструкция садово-посадочного инвентаря Fiskars позволяет комфортно проводить посадку, культивацию, прополку и посев. Этими инструментами можно пользоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Закругленная форма углов разработана специально для сведения к минимуму повреждений корней и почвы.

Инструменты этой линейки выдерживают нагрузку до 35 кг, устойчивы к любым погодным условиям и рассчитаны на полную переработку для вторичного использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Подходит для различных работ по посадке и прополке
  • Благодаря конструкции из материала FiberComptm, инструмент исключительно легкий, прочный и не подвержен коррозии
  • Зубья можно повторно затачивать
  • Петля на рукоятке упрощает хранение


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Посадочная тяпка Fiskars (137040) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 960 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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