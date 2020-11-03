Малый плоскостной сучкорез с загнутыми лезвиями Fiskars (S) L70 (112190)

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|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Сучкорезы
|Вес
|0.5 кг
|Длина инструмента
|460 мм
|Защитное покрытие лезвий
|да
|Материал лезвия
|сталь
|Материал рукояток
|пластик
|Назначение
|для изгороди
|Противоскользящее покрытие рукояток
|да
|Рабочий диаметр
|38 мм
|Тип лезвий
|плоскостные
|Форма лезвий
|загнутые
Сучкорезы Fiskars с силовым приводом PowerGear созданы для требовательных садоводов. Уникальный механизм PowerGear гарантирует максимальную мощность инструмента. Сучкорезы снабжены увеличивающими усилие зубчатыми (некруговыми) механизмами, которые оптимально распределяют отрезное усилие, когда это необходимо.
Рукоятки из материала FiberComp обеспечивают легкость и прочность инструмента.
Покрытие рукояток SoftGrip обеспечивает высокий комфорт при работе.
Механизм PowerGear облегчает подрезку в три раза по сравнению с другими стандартными конструкциями.
Загнутые лезвия для обрезки свежей древесины.
Лезвия из специальной сверхпрочной нержавеющей стали остаются острым длительное время.
Антифрикционное покрытие верхнего лезвия облегчает резку и уход за инструментом.
Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви.
|Вес:
|467 г
|Высота:
|4,6 см
|Ширина:
|1,5 см
|Глубина:
|2 мм
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