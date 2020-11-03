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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Секаторы Fiskars Контактный секатор с механизмом PowerStep, P83 Fiskars (111670)

Контактный секатор с механизмом PowerStep, P83 Fiskars (111670)

Артикул: 38875
Fiskars Контактный секатор с механизмом PowerStep, P83 (111670)
2 100 руб. 
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Артикул: 38875
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСекаторы
Вес, г100
Материал лезвиясталь
Материал рукояткифиберглас
Назначениедля изгороди
Общая длина, мм190
Тип лезвийконтактные
Тип приводарычажный
Фиксаторда
Храповый механизмда

Запатентованная технология PowerStep позволяет отрезать ветки 1, 2 или 3 шага.

- Инструмент автономно выбирает опцию соответствующую толщине ветки.

- Лезвие с антифрикционным покрытием.

- Предохранитель.

- Подходит как для правшей, так и для левшей.

Технические характеристики:
Длина (мм.)180 
Раб. диаметр (мм.)20 
Вес 140 гр. 

Информация о производителе:

Страна производитель: Финляндия



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Контактный секатор с механизмом PowerStep, P83 Fiskars (111670) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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