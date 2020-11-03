Универсальные ножницы с петлей для пальцев P45 Fiskars (111450)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Садовые ножницы
|Вес, г
|170
|Материал лезвия
|сталь
|Материал рукоятки
|полиамид
|Назначение
|универсальные
|Общая длина, мм
|218
|Поворотные
|нет
|Тип
|ножницы
|Фиксатор
|да
Ножницы Fiskars с петлей для пальцев благодаря своей конструкции обеспечивает удобный захват и защищает пальцы при работе. Позволяют резать тонкие листы металла, пластмассы, трубы, веревки, шланги и т.д. Не подходят для обрезки растений.
Рукоятки из материала FiberComp обеспечивают легкость и прочность инструмента
Верхняя рукоятка с покрытием SoftGrip для повышенного комфорта
Петля на нижней рукоятке позволяет проще менять инструменты и защищает пальцы при резке
Антифрикционное покрытие верхнего лезвия облегчает подрезку и уход за секатором
Лезвия из нержавеющей стали
Идеальны для продолжительной работы.
|Вес:
|167 г
|Высота:
|2,18 м
|Ширина:
|7,6 см
|Глубина:
|2,3 см
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