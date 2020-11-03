Пылесос Thomas PARKETT MASTER XT

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Thomas
|Тип товара
|Пылесосы
|Основной цвет
|коричневый
|Дополнительный цвет
|черный
|Тип уборки
|влажная/сухая
|Тип пылесборника
|аквафильтр
|Емкость пылесборника
|1.8 л
|Регулятор мощности
|на корпусе
|Потребляемая мощность, Вт
|1700
|Мощность всасывания, Вт
|380
|Труба всасывания
|телескопическая
|Уровень шума, дБ
|81
|Комплектация
|пылесос, насадки: распыляющая с адаптером для гладких поверхностей, для влажной уборки паркета и ламината AQUA Stealth, распылительная для мягкой мебели, для чистки ковров и полов с твердым покрытием, для сухой уборки паркета из натурального волоса, для мягкой мебели с ниткоснимателем, щелевая удлиненная 360мм
|Длина сетевого шнура
|8 м
|Прочее
|емкость резервуара моющего средства 1.8 л, объем всасываемой воды в режиме сбора жидкостей 1.8 литра, объём аквафильтра 1 л, моющий концентрат для ковров ProTex
|Вес, кг
|8
|Размеры (ВxШxГ), см
|31.8x48.5x30.6
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