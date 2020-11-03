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Оптический нивелир Bosch GOL 32D (0601068500)

Артикул: 38381
Оптический нивелир Bosch GOL 32D (0601068500)
21 500 руб. 
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+ 356 КэтКоинов
Артикул: 38381
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараНивелир
Вес, кг2.74
Высота, см20.4
Длина, см29.1
Ширина, см19.8
Нивелир Bosch GOL 32D (0601068500) применяется в строительных и ремонтных работах, относится к оптическим приборам и используется для правильного построения и проверки горизонтальных линий. С его помощью можно также измерять углы, расстояния и высоты. Оснащен пузырьковым уровнем, который помогает контролировать точность размещения прибора на поверхности. Корпус нивелира Bosch GOL 32D (0601068500) выполнен из металла и надежно защищает внутренние узлы.

Особенности и преимущества:

  • Диаметр объектива составляет 3.6 см;
  • Резьба под штатив размером 5/8 дюйма;
  • Минимальный измеряемый участок - 0.3 м;
  • Градусная градуировка горизонтального лимба;
  • Прибор внесен в госреестр.

Комплектация:

  • Нивелир Bosch GOL 32D (0601068500);
  • Отвес;
  • Бленда;
  • Комплект юстировочных инструментов;
  • Инструкция;
  • Защитный кейс;
  • Документация.


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Самовывоз невозможен
Оптический нивелир Bosch GOL 32D (0601068500) - стоимость товара 21500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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