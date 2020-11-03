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|Этот товар можно купить в рассрочку от 1 792 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Электропила цепная
|Максимальная длина шины
|16 дюйм.
|Плавный пуск
|нет
|Шаг цепи
|3/8 дюйм.
|Длина шины
|40 см
|Антивибрация
|нет
|Мощность двигателя
|1800 Вт
|Питание
|от сети 220 В
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Тормоз цепи
|есть
|Уровень шума
|87 дБ
|Длина (с шиной)
|41
|Ширина, см
|20
|Высота, см
|28
|Вес, кг
|4.1
Электропила Bosch AKE 40 S применяется в работах на приусадебных участках, в строительных и ремонтных работах. Благодаря хромированному покрытию цепи, происходит эффективная распилка древесины как поперек, так и вдоль волокон. Небольшой вес пилы и отличная сбалансированность позволяет использовать ее в труднодоступных местах и в любом положении. Наличие зубчатого упора обеспечивает надежную фиксацию инструмента на поверхности. Электропила Bosch AKE 40 S не производит вредных выхлопов и может использоваться в закрытых пространствах.
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