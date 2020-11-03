Сабельная пила Bosch PSA 900 E (06033A6000)

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 004 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Пила сабельная
|Глубина пропила
|200 мм
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|900 Вт
|Скорость вращения
|2700 об/мин
|Антивибрационная система
|нет
|Пылесборник
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Размер хода
|28 мм
|Плавная регулировка скорости
|есть
|Подключение пылесоса
|нет
|Плавный пуск
|нет
|В кейсе
|нет
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|47
|Ширина, см
|9
|Высота, см
|16
|Вес, кг
|3.5
|Общие характеристики
|Тип
|сабельная
|Конструкция
|ручная
|Мощность
|900 Вт
|Выходная мощность
|540 Вт
|Работа с металлом
|есть
|Производительность
|Размер хода
|28 мм
|Число ходов в минуту
|2700
|Дополнительная информация
|Функции и возможности
|плавная регулировка скорости
|Вес
|3.5 кг
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