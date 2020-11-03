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Наушники Koss The Plug Blue

Артикул: 37280
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  • Наушники Koss The Plug Blue - фото 2
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Наушники Koss The Plug Blue - фото 1
Наушники Koss The Plug Blue - фото 2
Наушники Koss The Plug Blue - фото 3
1 360 руб. 

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1 090 руб. 

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Артикул: 37280
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендKoss
Тип товараНаушники
Микрофоннет

Наушники Koss The Plug Blue – это классический вариант наушников-вставок, обеспечивающих точное воспроизведение звука с глубокими басами. Отличаются высокой степенью звукоизоляции, сравнимую с полноразмерными закрытыми наушниками. Компактные и легкие, удобные в ношении. Наушники Koss The Plug Blue имеют стандартный разъем mini jack 3.5 mm.

Особенности:

  • Высокая степень шумоизоляции;
  • Глубина басов с 10 Гц;
  • Комфортные в ношении;
  • Небольшой вес;
  • Стандартный разъем;
  • Г-образный штекер;
  • Цвет – синий.

Комплектация:

  • Наушники Koss The Plug Blue;
  • Упаковка.


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Наушники Koss The Plug Blue - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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