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Дальномер лазерный Makita LD050P

Артикул: 36851
Дальномер лазерный Makita LD050P
6 620 руб. 
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+ 115 КэтКоинов
Артикул: 36851
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараДальномер

Дальномер MAKITA LD050P – профессиональный оптико-электронный прибор для измерения расстояний до 50 метров (стоит только навести лазер на необходимый объект). Также он вычислит площадь и объем, найдет непреступные расстояния путем косвенных замеров по теореме Пифагора. Длина волны – 635 нм. Среди особенностей – возможность выбора точки отсчета, высокая точность результатов, простота в использовании.

Преимущества модели:

 

  • Результаты хорошо читаются с контрасного дисплея;
  • Пять последних измерений сохраняются в памяти;
  • Погрешность не превышает ±2 мм;
  • Простое управление – все измерения делаются нажатием одной кнопки;
  • Замер может проводиться не только от передней, но и от задней стенки;
  • Есть функция определения максимальных и минимальных расстояний;
  • Предусмотрен режим непрерывных измерений;
  • Хороший рабочий ресурс батареи – 3000 измерений;
  • Есть индикация заряда;
  • Через 90 секунд бездействия автоматически отключается лазер, через 180 – питание;
  • Компактные размеры (легко помещается в карман);
  • Защита от пыли и водных брызг (IP 54).

 

В комплекте:

 

  • чехол.


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Дальномер лазерный Makita LD050P - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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