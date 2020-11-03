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Шлифмашина ленточная Makita 9031

Артикул: 36660
  • Шлифмашина напильник ленточный Makita 9031 - фото 1
  • Шлифмашина ленточная Makita 9031 - фото 2
  • Шлифмашина ленточная Makita 9031 - фото 3
Шлифмашина напильник ленточный Makita 9031 - фото 1
Шлифмашина ленточная Makita 9031 - фото 2
Шлифмашина ленточная Makita 9031 - фото 3
21 890 руб. 
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+ 381 КэтКоинов
Артикул: 36660
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 649 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШлифмашина ленточная
Дополнительная рукояткаесть
Макс. скорость ленты1000 м/мин
Длина, см38
Ширина, см17
Высота, см9
Вес, кг2.1
ленточная шлифмашина, мощность 550 Вт, скорость ленты до 1000 м/мин, лента 533x30 мм, пылесборник, вес: 2.1 кг


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Самовывоз невозможен
Шлифмашина ленточная Makita 9031 - данный товар вы можете купить по цене по цене 21890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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