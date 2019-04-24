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Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB

(1)
Артикул: 36643
Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB
15 690 руб. 
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+ 369 КэтКоинов
Артикул: 36643
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 615 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила60 мм
Диаметр диска185 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1800 Вт
Скорость вращения4500 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Угол наклона51 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Подключение пылесосанет
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см44.2
Ширина, см18.3
Высота, см25.4
Вес, кг6.5
Общие характеристики
Типдисковая
Конструкцияручная
Мощность1800 Вт
Количество скоростей1
Обработка
Высота пропила60 мм
Диаметр диска185 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Угол наклона51 град.
Производительность
Скорость вращения4500 об/мин
Дополнительная информация
Функции и возможностиблокировка шпинделя
Габариты (ШхВхГ)442x254x183 мм
Вес6.5 кг
Питание
Длина сетевого кабеля2.5 м


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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24.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Пришла сегодня, сделал несколько пробных распилов, ранее читал что удобно работать одной рукой, все даже лучше чем ожидал. Говорили что тяжеловата но все познается в срвнении, Рывок при старте весьма ощутимый, но если подошву сначала поставить на материал, то весьма терпимо.

Недостатки:
Общее впечатление от качество инструмента пока положительное но наклейка с параметрами и надписью сделано в Китае уже начала отклеиваться. Посмотрим что будет дальше

Комментарий:
Брал больше для бытовых нужд, работ средней тяжести. В руке лежит удобно, не скользит.

Самовывоз невозможен
Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB - стоимость товара 15690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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