Шуруповерт электрический Makita FS4300

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Безударный шуруповерт
|Вес, кг
|1.4
|Длина, см
|28
|Импульсный режим
|нет
|Кейс в комплекте
|нет
|Количество скоростей работы
|1
|Комплектация
|гнездо для крепления бит, использование бит без патрона, лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения
|Макс. число оборотов холостого хода
|4000 об/мин
|Высота, см
|21
|Ширина, см
|7
|Тип патрона
|под биты
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Мощность
|570 Вт
|Ударный механизм
|нет
|Реверс
|да
|Лампа точечной подсветки
|есть
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
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