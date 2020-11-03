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Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE (0.601.950.703)

Артикул: 36466
Клеительный пистолет Bosch GKP 200 CE (0.601.950.703)
11 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 36466
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БрендBosch
Тип товараКлеевой пистолет
  • Инструмент с электронной регулировкой температуры
  • Механическая подача стержня
  • Возможна работа без кабеля
  • Длинный отсоединяемый кабель
  • Сменные сопла
  • Световой индикатор подключения к сети

Характеристики:

Тип питания сеть
Мощность 500 Вт
Производительность 30 г/мин
Диаметр стержня 11 мм
Электронная регулировка температуры есть
Время нагрева 4 мин
Противокапельная система нет
Упаковка кейс
Комплектация 8 клеевых стержней 200 мм, отсоединяемый кабель 3.5м, сверхдлинное сопло (1.609.202.428), сопло с широким шлицем (1.609.202.555), универсальное сопло (1.609.201.241)
Габариты прибора (ВхШхГ) 205х175 мм
Вес нетто 0.4 кг

 



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