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Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 35 CA (0.601.621.708)

Артикул: 36422
  • Бороздодел Bosch GNF 35 CA (0.601.621.708) - фото 1
  • Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 35 CA (0.601.621.708) - фото 3
Бороздодел Bosch GNF 35 CA (0.601.621.708) - фото 1
Бороздодел (штроборез) Bosch GNF 35 CA (0.601.621.708) - фото 3
59 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 36422
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БрендBosch
Тип товараШтроборез
Диаметр диска15 см
Диаметр посадочного отверстия22,2 см
Кол-во рабочих дисков2
Максимальная глубина пропила3,5 см
Максимальное число оборотов, об/мин9300
Мощность, Вт1400 Вт
Плавный пускДа
Подключение пылесосанет
Регулировка частоты вращенияда
Упаковкада
Ширина пропила3,9 см
Высота, см34,6
Длина, см31,6
Вес, кг4,7
Выносливый инструмент с электроникой постоянства Запатентованная система пылеизоляции Bosch гарантирует максимально долгий срок службы Электроника постоянства для поддержания постоянного числа оборотов даже при большой нагрузке Максимальное удобство при эксплуатации благодаря эргономичному дизайну ручки и многообразию вариантов захвата Оптимальное удобство в обращении благодаря малому весу Удобный доступ для быстрой и простой замены круга с помощью только одного инструмента Максимальную безопасность обеспечивают защитный кожух, блокировка от повторного пуска и блокировка погружения Лёгкое и точное ведение инструмента благодаря четырём роликам, расположенным на опорной плите. Высокая надёжность благодаря использованию металлической плиты скольжения Разъём для подключения системы пылеудаления


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