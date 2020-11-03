Шлифмашина прямошлифовальная Bosch GGS 28 C (0.601.220.000)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Шлифмашина прямая
|Дополнительная рукоятка
|нет
|Диаметр посадочного отверстия
|8 мм
|Макс. частота вращения диска
|28000 об/мин
|Мощность
|600 Вт
|Тормоз двигателя
|нет
|Блокировка кнопки включения
|да
|В кейсе
|нет
|Защита от перегрузок
|есть
|Питание
|от сети
|Пылесборник
|нет
|Регулировка частоты вращения
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Длина, см
|42
|Ширина, см
|15
|Высота, см
|12
|Вес, кг
|1.4
Похожие товары
Телефон для звонков в Тольятти
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв