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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 в кейсе

Артикул: 35676
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 в кейсе
12 490 руб. 

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11 330 руб. 

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Артикул: 35676
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 082 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая сварка (MMA)

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250 в кейсе является высокоэффективным оборудованием, предназначенным для точного ручного сваривания изделий из металла, в том числе заготовок и деталей на производстве и в быту. Рассчитанное на использование шестимиллиметровых электродов профессиональное устройство позволяет осуществлять высотные сварочные работы. С целью повышения технологичности применения и обеспечения высокого качества работ предусмотрены функции горячего старта, форсажа дуги и антиприлипания.

Поставляемый в транспортировочном чемоданчике сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250 снабжен регулируемым плечевым ремнем для комфортной переноски и эксплуатации аппарата. Корпус устройства защищен прочным металлическим покрытием для предотвращения его повреждений из-за падений, ударов и других механических воздействий.

Компактность конструкции делает аппарат удобным для хранения, а его мобильность обусловлена небольшим весом.

Особенности модели:

  • Длительный срок службы, обусловленный многочисленными отверстиями для вентиляции, предотвращающими перегрев сварочного инвертора Ресанта САИ-250 и, соответственно, увеличивающими срок службы устройства;
  • Поэтапная регулировка величины сварочного тока позволяет обеспечить высокое качество сварных соединений;
  • Возможность подобрать наиболее подходящий режим, что улучшает качество сварочных работ;
  • Контроль работы аппарата, обеспеченный своевременным информированием оператора о технических характеристиках устройства и параметрах работы благодаря системе светодиодных индикаторов;
  • Система встроенного охлаждения, обеспечивающая функционирование устройства в установленном режиме, что продлевает ее срок службы;
  • Наличие цифрового дисплея, отображающего параметры работы устройства, в том числе величину сварочного тока;
  • Предусмотренные опции антизалипания, горячего старта и форсажа дуги обусловливают простоту и легкость применения;
  • Удобство регулирования сварочного тока в соответствии с необходимым диапазоном значений и устойчивость работы в условиях нестабильности напряжения обеспечивают повышенную электробезопасность конструкции;
  • Высокая прочность корпуса в сочетании с малым весом и входящим в комплект практичным ремнем обеспечивают легкость и удобство транспортировки устройства, в том числе на рабочей площадке.

Комплектация

  • Кабель, снабженный клеммой заземления;
  • Кабель, снабженный электрододержателем;
  • Кейс изделия;
  • Паспорт устройства;
  • Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250.

Видео:

Видеообзор на Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 в кейсе

Видеообзор Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 в кейсе



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Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 в кейсе - стоимость товара 12490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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