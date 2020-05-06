Бензиновый триммер Huter GGT-1500T

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Триммер бензиновый
|Антивибрационная система
|да
|Колеса
|нет
|Комплектация
|диск/нож, катушка с леской
|Расположение двигателя
|верхнее
|Скорость вращения ножа
|до 9500 об./мин
|Тип двигателя
|бензиновый
|Топливный бак
|на 0.7 л
|Уровень шума
|96 дБ
|Ширина скашивания
|26 см
|Штанга
|прямая
|Мощность топливного двигателя
|2 л.с.
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|26 см
|Скорость вращения ножа
|до 9500 об./мин
|Уровень шума
|96 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|бензиновый, двухтактный
|Мощность
|2 л.с.
|Расположение двигателя
|верхнее
|Топливный бак
|на 0.7 л
|Конструкция
|Штанга
|прямая
|Антивибрационная система
|есть
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|7 кг
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06.05.2020
+удобный и легкий
+мощный и качественный
+экономный и не шумный
+антивибрационная система
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
Купил на дачу. Мощности для участка 6 соток вполне достаточно, с легкостью справляется с жесткими сорняками. Запускается удобно, не тяжелый, высота рукоятки спокойно регулируется. Бензина хватает надолго. Благодаря тому, что есть антивибрационная система, рука практически не устает пока прохожу весь участок. Качество сборки хорошее, нигде ничего не откручивается. Комплектующие при необходимости можно найти без проблем.
06.05.2020
система гашения вибраций, удобная велосипедная рукоятка, легко запускается
Недостатки:
нет
Комментарий:
Приобрел триммер для стрижки травы в загородном доме. Работой инструмента я остался доволен, участок 7 соток обработал не напрягаясь. Нет сильной вибрации, я совершенно не устал. Удерживать и управлять инструментом удобно и комфортно. Бензина кушает немного. Твердая 5.
24.02.2020
Бюджетная стоимость. Выполняет свою работу качественно. Нетяжелый. Простейшее управление.
Недостатки:
Из недостатков за год пользования триммером выявлен только неудобный ремень.
Комментарий:
Покупали газонокосилку в конце весны в прошлом году. Цена у него практически бюджетная, а качество немецкое. Не пожалели. Триммер действительно высокого качества. Справляется с самыми ухоженными участками травы очень просто. Не приходится один участок травы обрабатывать по нескольку раз.