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Отбойный молоток Bosch GSH 16-30 (0.611.335.100)

Артикул: 33981
Отбойный молоток Bosch GSH 16-30 (0.611.335.100)
94 230 руб. 
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+ 1636 КэтКоинов
Артикул: 33981
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 15 705 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараОтбойный молоток
Тип патронаSDS-max
Упаковкада
Макс. количество ударов в минуту1300
Макс. энергия удара41 Дж
Мощность, Вт1750
Высота, см38
Длина, см90
Ширина, см22,5
Вес, кг16,5
  • Высочайшая производительность выемки за счет энергии отдельного удара 41 Дж и мощности двигателя 1.750 Вт: ежедневная производительность выемки 13 тонн
  • Максимально долгий срок службы благодаря прочной конструкции и использованию высококачественных материалов
  • Система контроля вибрации Vibration Control для снижения опасных для здоровья вибраций и вместе с тем увеличение срока службы и повышение удобства пользователя
  • Уникальность: GSH 16 Professional можно легко и удобно транспортировать в специальном чемодане на роликах, входящем в стандартный комплект поставки
  • Исключительное удобство в обращении благодаря большой рукоятке
  • Благодаря оптимальному расположению выключателя исключается возможность ошибочного выключения инструмента

Характеристики:

Вес без кабеля16.5 кг
Длина760 мм
Максимальная энергия единичного удара41 дж
Патрон30 мм внутренний шестигранник
Потребляемая мощность1750 Вт
Ширина255 мм
Число ударов при ном. числе оборотов1300 мин-1


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Самовывоз невозможен
Отбойный молоток Bosch GSH 16-30 (0.611.335.100) - стоимость товара 94230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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