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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Электропила цепная
|Максимальная длина шины
|14 дюйм.
|Плавный пуск
|нет
|Шаг цепи
|0.375 дюйм.
|Длина шины
|35 см
|Антивибрация
|нет
|Мощность двигателя
|1800 Вт
|Питание
|от сети 220 В
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Тормоз цепи
|есть
|Уровень шума
|97 дБ
|Длина (с шиной)
|31
|Ширина, см
|18
|Высота, см
|26
|Вес, кг
|4
Электропила Bosch AKE 35 S предназначена для бытового применения. Подходит для заготовки дров, для работ на садовом участке, для проведения ремонтных и строительных работ. Быстрое безинструментальная регулировка натяжения цепи облегчает процесс подстройки инструмента в ходе работы. Стальные зубья упора надежно фиксируют пилу на деревянной поверхности. Электропила Bosch AKE 35 S может использоваться как на открытом воздухе, так и в помещении, поскольку не производит вредных выбросов.
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04.06.2019
Удобная мощная чёткий ровный пил
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Гипоидная пила макита отличный электроинструмент очень доволен.