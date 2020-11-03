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Электропила Bosch AKE 30 S

Артикул: 33812
  • Электропила цепная Bosch AKE 30 S (0600834400) - фото 1
  • Цепная пила Bosch AKE 30 S (0600834400) - фото 2
  • Цепная пила Bosch AKE 30 S (0600834400) - фото 3
Электропила цепная Bosch AKE 30 S (0600834400) - фото 1
Цепная пила Bosch AKE 30 S (0600834400) - фото 2
Цепная пила Bosch AKE 30 S (0600834400) - фото 3
8 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 33812
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БрендBosch
Тип товараЭлектропила цепная
Максимальная длина шины12 дюйм.
Плавный пускнет
Шаг цепи3/8 дюйм.
Длина шины30 см
Антивибрацияесть
Мощность двигателя1800 Вт
Питаниеот сети 220 В
Плавная регулировка скоростинет
Тормоз цепиесть
Уровень шума103 дБ
Длина (с шиной)53
Ширина, см20
Высота, см28
Вес, кг3.9

Электропила Bosch AKE 30 S предназначена для использования в садово-парковом хозяйстве, для ремонтных и строительных работ, связанных с распиловкой древесины. Подходит для частого пиления дров, обрезке сучьев и валки небольших деревьев. Блокировка непреднамеренного запуска, тормоз обратного удара и защита от перегрузок обеспечивают безопасную и эффективную работу. Электропила Bosch AKE 30 S может использоваться для работы в помещениях, так как не производит вредных выбросов.

Особенности:

  • Пила эффективна при распиловке любых пород древесины;
  • Рукоятка, рассчитанная на анатомически правильный захват инструмента, обеспечивает удобство при длительных работах;
  • Специальная ручка позволяет регулировать натяжение цепи без использования каких-либо инструментов;
  • Инструмент имеет малый уровень вибрации и шума;
  • Отсутствие рывка при запуске благодаря системе плавного включения обеспечивает высокую точность распиловки;
  • Благодаря инерционному тормозу, пользователь защищен от травмирования при возникновении внештатных ситуациях;
  • Наличие дополнительной рукоятке облегчает процесс работы, позволяя удерживать инструмент двумя руками;
  • Сбалансированный центр тяжести облегчает процесс работы с инструментом;
  • Постоянная автоматическая смазка цепи обеспечивает длительный срок службы оснастки;
  • Защита двигателя от перегрузки обеспечивает безопасную работу с инструментом;
  • Количество звеньев цепи - 45 шт.;
  • Длина кабеля 2.5 м.

Комплектация:

  • Электропила Bosch AKE 30 S;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Гарантия;
  • Паспорт изделия;
  • Упаковка.


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Теги товара: Для женщины, Легкие.


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