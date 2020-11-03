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Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100)

Артикул: 33803
  • Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - фото 1
  • Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - фото 2
  • Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - фото 3
Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - фото 1
Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - фото 2
Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - фото 3
7 810 руб. 
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+ 159 КэтКоинов
Артикул: 33803
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте6 мм
Подключение пылесосаесть
Фиксация шпинделяда
Уровень шума96 дБ
Глубина фрезирования55 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин28000
Максимальный размер цанги в комплекте8 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин11000
В кейсенет
Подсветканет
Плавный пускнет
Поддержание постоянной скоростиесть
Регулировка скоростиесть
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт1200
Длина, см29
Ширина, см16
Высота, см29
Вес, кг3.4

Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - бытовой инструмент высочайшего качества и производительности. Предназначен для фрезерования пазов, кромок, профилей и продольных отверстий в древесине, пластмассе и легких стройматериалах. Имеется функция копировального фрезерования.

Характеристики:

Тип питания сеть
Мощность 1200 Вт
Max количество оборотов 28000 об/мин
Max размер цанги 8 мм
Рабочий ход фрезы 55 мм
Регулировка частоты вращения есть
Плавный пуск нет
Поддержание оборотов под нагрузкой нет
Подсветка рабочей зоны нет
Подключение к пылесосу нет
Упаковка картон
Использование полупрофессиональное
Габариты в упаковке 290x290x160 мм
Вес нетто 3.4 кг
Вес брутто 5.2 кг

Комплектация:

  • всасывающий переходник (2 600 499 077)
  • рожковый ключ (1 609 203 V40)
  • копировальная втулка (2 609 200 138)
  • пазовая фреза (O 8 мм) (2 608 628 381)
  • параллельный упор (1 609 203 M85)
  • цанговые патроны (3 шт.)
  • центрирующий стержень (2 609 200 310)


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Самовывоз невозможен
Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - стоимость товара 7810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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