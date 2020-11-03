Рубанок электрический Makita 1806B

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Рубанок
|Выборка четверти
|нет
|Глубина строгания, мм
|2
|Максимальное число оборотов, об/мин
|15000
|Напряжение сети, В
|220
|Плавный пуск
|нет
|Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|нет
|Регулировка глубины строгания
|есть
|Упаковка
|коробка
|Ширина строгания, мм
|170
|Мощность
|1200 Вт
|Длина, см
|53
|Ширина, см
|20
|Высота, см
|17
|Вес, кг
|8.9
Похожие товары
Телефон для звонков в Тольятти
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв