Автомагнитола Pioneer DEX-P99RS

Компоненты серии Reference завоевали репутацию лучшей автомобильной аудиосистемы с широкими функциональными возможностями. И все это благодаря тому, что она остается системой, которую выбирают ценители высококлассного звука. DEX-P99RS предлагаем вам удивительный по чистоте и естественности звук. Имея интегрированную 4-стороннюю цифровую обработку сигнала (DSP) с автоматической синхронизацией и автоматическим эквалайзером, система предлагает непревзойденное качество. 16-битные цифровые данные с CD напрямую передаются 4 x 24-битными цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) с минимальным искажением и с сохранением естественного звучания. Это первое головное устройство автомобильной аудиосистемы Pioneer, имеющее такой мощный задающий генератор синхроимпульсов, позволяющий устранить ", дрожание", . Может работать с iPod, iPhone и USB накопителями, вы можете наслаждаться своими музыкальными коллекциями с прекрасным качеством звука - независимо от того, где они сохранены. Система обработки звука (Sound Retriever) автоматически улучшает качество сжатого аудио, максимально приближая его к звучанию оригинала.