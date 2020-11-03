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Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-60

Артикул: 32460
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  • Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-60 - фото 2
  • Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-60 - фото 3
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-60 - фото 1
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-60 - фото 2
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-60 - фото 3
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 32460
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БрендОрион
Тип товараПреобразователь напряжения
Максимальное входное напряжение, В15
Материал корпусаалюминий
Минимальное входное напряжение, В11
Постоянная мощность, Вт200
Выходное напряжение, В220
Выходырозетка, USB
Защитаот перегрузки, от перегрева, от повышенного напряжения, от короткого замыкания, от пониженного напряжения
Тип подключенияк бортовой сети
Инвертор Орион ПН-60 открывает для автолюбителей новые возможности их автомобиля, превращая его в комфортную комнату, в которой вы сможете насладиться просмотром видео, работой с ноутбуком и другими устройствами. Современный ритм жизни задает нам совершенно новые требования, и справляться с ними не так уж легко при такой сильной нехватке времени. Чтобы вы могли по максимуму использовать свое время, инвертор Орион ПН-60 преобразовывает напряжение бортовой сети 12 В в 220 В, благодаря чему вы сможете подключать к сети автомобиля различные устройства, требующие более высокого напряжения. Инвертор снабжен качественной многоступенчатой защитой от всевозможных перегрузок, перегрева и непредвиденного короткого замыкания, благодаря чему вы можете быть совершенно уверены и полностью спокойны за безопасность своей техники.


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