Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300

УльтраZoom фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300 отличается от конкурентов своей эргономичностью и большим выбором области фокусировки, а благодаря наличию универсального объектива съемка "на память" может превратиться в настоящее увлечение, ведь снимать с ним можно все что угодно, начиная от городских пейзажей, и заканчивая портретами. Фотокамера DSC-H300 оснащена Super HAD CCD-матрицей с разрешением более 20 мегапикселей, благодаря чему фотографии получаются яркие, с богатым диапазоном оттенков и точной передачей цветов. Изображения всегда будут резкими: для этого предусмотрена система оптической стабилизации, которая непременно сгладит дрожание аппарата при съемке с рук. Sony Cyber-shot DSC-H300 оснащена мощным 35-кратным оптическим Zoom`ом с диапазоном фокусных расстояний 25-875 мм (в 35-миллиметровом эквиваленте), оптическое увеличение происходит без потери качества, оно остается превосходным, даже при сильном приближении объектов. Не может не порадовать и возможность 280-кратного интеллектуального увеличения. Особенностью модели является наличие выбора способа экспозамера (центровзвешенный и точечный). Также в DSC-H300 предусмотрены мультикадровая и следящая фокусировка. Фотокамера эргономична, этому есть подтверждения: удобная рукоятка, выполненная из высококачественных материалов, отдельная кнопка для быстрого перехода от фото- к видеосъемке, диск выбора режимов и не столь большие для такого мощного универсального объектива размеры корпуса (127,5x89x91,7 мм). А благодаря работе от обычных пальчиковых батареек, которые с легкостью можно поменять всегда и везде, DSC-H300 не разочарует предательски разрядившимся в самый важный момент аккумулятором.

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