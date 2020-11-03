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Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300

Артикул: 31913
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300 - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300 - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300 - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300 - фото 4
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300 - фото 1
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300 - фото 2
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300 - фото 3
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300 - фото 4
18 843 руб. 
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+ 204 КэтКоинов
Артикул: 31913
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс20.4
Физический размер матрицы6.16x4.62 мм
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)25-875 мм
ДиафрагмаF3-F5.9
Максимальное разрешение видеосъемки1280x720
Тип дисплеяЖК
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
Wi-Fiнет
GPSнет
Элементы питанияаккумулятор
Вес, кг0.495
УльтраZoom фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300 отличается от конкурентов своей эргономичностью и большим выбором области фокусировки, а благодаря наличию универсального объектива съемка "на память" может превратиться в настоящее увлечение, ведь снимать с ним можно все что угодно, начиная от городских пейзажей, и заканчивая портретами. Фотокамера DSC-H300 оснащена Super HAD CCD-матрицей с разрешением более 20 мегапикселей, благодаря чему фотографии получаются яркие, с богатым диапазоном оттенков и точной передачей цветов. Изображения всегда будут резкими: для этого предусмотрена система оптической стабилизации, которая непременно сгладит дрожание аппарата при съемке с рук. Sony Cyber-shot DSC-H300 оснащена мощным 35-кратным оптическим Zoom`ом с диапазоном фокусных расстояний 25-875 мм (в 35-миллиметровом эквиваленте), оптическое увеличение происходит без потери качества, оно остается превосходным, даже при сильном приближении объектов. Не может не порадовать и возможность 280-кратного интеллектуального увеличения. Особенностью модели является наличие выбора способа экспозамера (центровзвешенный и точечный). Также в DSC-H300 предусмотрены мультикадровая и следящая фокусировка. Фотокамера эргономична, этому есть подтверждения: удобная рукоятка, выполненная из высококачественных материалов, отдельная кнопка для быстрого перехода от фото- к видеосъемке, диск выбора режимов и не столь большие для такого мощного универсального объектива размеры корпуса (127,5x89x91,7 мм). А благодаря работе от обычных пальчиковых батареек, которые с легкостью можно поменять всегда и везде, DSC-H300 не разочарует предательски разрядившимся в самый важный момент аккумулятором.

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Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18843 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
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