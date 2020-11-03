Иммобилайзер Pandect IS-350i

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|Бренд
|PanDECT
|Тип товара
|Иммобилизатор
Иммобилайзер Pandect IS-350 - противоугонное средство нового поколения, предназначенное для предотвращения угона транспортного средства путем попыток скрытого проникновения, а также для противодействия попыткам захвата транспортного средства с агрессивными действиями в отношении владельца. Применение данного иммобилайзера возможно на любых современных автомобилях, исключая нанесение какого-либо вреда штатным электронным системам.
Система построена с использованием интегральных решений нового поколения и реализована на высочайшем техническом уровне, удобна и надежна в эксплуатации. От владельца автомобиля не требуется никаких действий для деактивации противоугонной функции. Система в зоне действия радиоканала производит диалоговый высокоскоростной обмен кодами авторизации в частотном диапазоне 2,4 GHz между брелоком и модулем блокировки, деактивируя скрытую блокировку двигателя.
Вся процедура идентификационного диалога происходит за доли миллисекунды, что затрудняет попытки не только считать коды, но и просто их обнаружить в эфире на одном из 125-ти каналов, используемых в диапазоне 2,4 GHz для передачи данных. Воспользоваться автомобилем, оснащенным иммобилайзером Pandect IS-350, можно только имея брелок, прописанный в систему.
Внешних признаков использования иммобилайзера злоумышленникам обнаружить не удастся, поскольку от владельца не требуется никаких манипуляций, кроме как внести брелок в зону связи. Идентификация брелока возможна на расстоянии не более 3-5 метров от автомобиля, оснащенного иммобилайзером. Уменьшено время срабатывания иммобилайзера при отсутствии метки во время первого включения зажигания до 15 секунд.
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