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Молоковарка Kamille 5840 1л

Артикул: 306626
  • Молоковарка Kamille 5840 1л - фото 1
  • Молоковарка Kamille 5840 1л - фото 2
  • Молоковарка Kamille 5840 1л - фото 3
  • Молоковарка Kamille 5840 1л - фото 4
Молоковарка Kamille 5840 1л - фото 1
Молоковарка Kamille 5840 1л - фото 2
Молоковарка Kamille 5840 1л - фото 3
Молоковарка Kamille 5840 1л - фото 4
790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306626
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товара
Объем, л1
Высота, см15,3
Диаметр, см13,2
Материал корпусанержавеющая сталь
Крышка в комплектеда
Материал крышкинержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)бакелит
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/кроме индукционных
Страна производстваПольша
Цветстальной
Многие любят выпить горячее молоко, а это изделие как раз поможет его качественно и быстро подогреть. Имеет удобную и эффективную форму с эргономичной ручкой, которая не нагревается и приятно ложится в руку. Изготовлен молочник из прочной нержавеющей стали –она отлично проводит тепло и отвечает всем параметрам качества. Специальная структура прибора не допустит, чтобы молоко внутри убежало. Всё дело в двойных стенках, между которыми заливается вода, что создаст эффект «водяной бани». Также у посуды есть полезный свисток, который сообщит, когда молоко внутри будет готово. После использования легко очищается самостоятельно или в посудомоечной машине.


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Самовывоз невозможен
Молоковарка Kamille 5840 1л - стоимость товара 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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