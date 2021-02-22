Кастрюля Bollire BR-1103 4,3л

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bollire
|Тип товара
|Объем, л
|4,3
|Высота, см
|10,5
|Диаметр, см
|24
|Вес, кг
|1
|Материал корпуса
|литой алюминий
|Внутреннее покрытие
|PFLUON Marble - трехслойное, износостойкое антипригарное покрытие
|Крышка в комплекте
|да
|Материал крышки
|термостойкое стекло с силиконовым ободом
|Материал ручки (-ек)
|бакелит, с покрытием SOFT TOUCH и силиконовыми вставками
|Слив
|нет
|Совместимость
|все типы плит/включая индукционные
|Страна производства
|Германия
|Цвет
|черный гранит
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