Массажная подушка ZENET ZET-724 поможет вам забыть про дискомфорт и наслаждаться возможностями грядущего дня. Дома, в офисе, автомобиле или поезде вы почувствует приятное расслабление и сможете отдохнуть с комфортом. Благодаря особой форме подушка поддерживает анатомически правильное положение тела, предотвращая нарушение циркуляции или появление застоев крови. Массажный механизм шиацу оснащён 4 шарами для облегчения стресса или усталости в мышцах на шее и плечах, спине, бедрах, ягодицах или ногах. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.